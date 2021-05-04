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Байден назвал сроки для встречи с Путиным

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Alex Edelman/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден выразил надежду, что сможет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июне 2021 года, передает РИА Новости.

Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время его поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании. «Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет. Мы над этим работаем», — подтвердил желаемые сроки Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о желании Байдена обсудить с президентом России Владимиром Путиным стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. Глава Госдепартамента подчеркнул, прямой разговор лидеров пойдет на пользу обеим странам.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

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