Блинкен назвал пользу от разговора Путина с Байденом «лицом к лицу»

Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что прямой разговор президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина пойдет на пользу обеим странам. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

Американская сторона не желает эскалации в отношениях с Россией, заверил госсекретарь. Напротив, США заинтересованы в восстановления стабильности, но результат во многом будет зависеть от действий Москвы, отметил Блинкен.

«Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу», — сказал госсекретарь США.

По его словам, дипломатия заключается именно в прямом общении, и его удивляет, когда некоторые рассуждают о дипломатии как о слабости. Блинкен заметил, что дипломатические переговоры «не исключают из вашего словаря слова "нет"».

О желании Байдены обсудить с Путиным стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона Блинкен заявил накануне. Он добавил, что США не стремятся к обострению отношений с Россией, но станут отвечать на те ее шаги, которые сочтут недружественными.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом. 21 апреля она подтвердила, что правительства двух стран продолжают рассматривать идею встречи двух лидеров. 25 апреля помощник Путина Юрий Ушаков объявил, что Москва и Вашингтон достигли предварительной договоренности о встрече глав государств в июле.