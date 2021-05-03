Вашингтон назвал еще одну тему встречи Путина и Байдена

Президент США Джо Байден планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о стабилизации отношений Москвы и Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что США не стремятся к обострению отношений с Россией, но будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными.

«Президент Байден уже давно — еще до того, как он стал президентом — четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — заявил Блинкен.

Ранее Белый дом раскрыл список тем, которые Байден может затронуть при встрече с Путиным. Байден планировал обсудить конфликт на Украине и ситуацию вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что пока саммит между двумя лидерами не подтвержден, и после согласования встречи будет больше ясности относительно возможной повестки, однако США рассчитывают обозначить свою готовность к выстраиванию более стабильных отношений с Россией.

Помощник российского лидера Юрия Ушакова заявил, что встреча президентов может состояться в июне, однако никаких подтвержденных данных до сих пор нет.