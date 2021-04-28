США назвали условие переговоров с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие переговоров с Россией по ряду вопросов, включая тему стратегической стабильности. Об этом сообщает UrduPoint со ссылкой на CNN.

По его словам, это возможно, если президент России Владимир Путин «решит не проводить эскалацию». «Он [президент США Джо Байден] также сказал — смотрите, мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина», — заявил Блинкен.

Также госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты будут отвечать на агрессивные и безрассудные действия.

13 апреля Джо Байден в ходе телефонных переговоров призвал президента России Владимира Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.