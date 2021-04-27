В США анонсировали «откровенный разговор» с Россией

CША и России предстоит «откровенный разговор» об ответных мерах Москвы на американские санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, ранее подобные беседы уже проводились. Вашингтон намерен снова провести очередной разговор на эту тему в ближайшее время, анонсировал собеседник агентства. «Мы пока пытаемся понять в точности, каковы ее (России. — прим. «Ленты.ру») намерения», — пояснил он.

Представитель американской администрации подчеркнул, что Вашингтон не настроен на эскалацию, но хочет показать Москве, «какую именно деятельность не хочет терпеть».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что раскроет информацию о выдвижении условий для встречи с российским лидером Владимиром Путиным и проведения американо-российского саммита.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, которые затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. Кроме того, США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

13 апреля Джо Байден в ходе телефонных переговоров призвал Владимира Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.