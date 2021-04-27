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Байден раскроет информацию о выдвижении условий для встречи с Путиным

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Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден раскроет информацию о выдвижении условий для встречи с российским лидером Владимиром Путиным и проведения американо-российского саммита. Он заявил об этом во вторник, 27 апреля, его цитирует ТАСС.

«Я обсужу это в другой день», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

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