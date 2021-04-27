Лавров допустил обстановку хуже холодной войны в отношениях с США

Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что обстановка в двусторонних отношениях с США может стать хуже холодной войны. Об этом министр заявил в интервью РИА Новости.

Лавров отметил, что даже во времена холодной войны, несмотря на серьезное напряжение и кризисные моменты, стороны испытывали друг к другу взаимное уважение. «По-моему, сейчас оно находится в дефиците», — констатировал глава МИД.

Ранее Лавров рассказал, что Россия предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт, начатый еще администрацией президента США Бараком Обамой. Министр отметил, что если бы улучшение отношений с Вашингтоном зависело только от Москвы, то страны уже вернулись бы к нормальным отношениям.

Российско-американские отношения ухудшились в марте после резкого заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Кроме того, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.