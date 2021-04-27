Россия обсудит с США существование без конфликтов и стратегическую безопасность. Об этом замглавы МИД Сергей Рябков заявил в ходе совещания в Совете Федерации, его слова приводятся на сайте верхней палаты парламента.

Рябков отметил, что система контроля над вооружениями находится в кризисе из-за стремления США и их союзников сохранить доминирование в мире. По мнению дипломата, Вашингтон верит в возможность достижения полной безопасности, но контроль над вооружениями становится для него серьезной препоной, поскольку ограничивает возможности США по наращиванию военного потенциала. «Нам еще предстоит проанализировать, каким образом эти концепции могут быть и будут ли в принципе модифицированы администрацией Байдена», — сказал Рябков.

При этом дипломат рассказал, что по поручению президента России Владимира Путина Москва уже предложила Вашингтону начать переговоры по стратегической безопасности. По словам Рябкова, стороны обсудят способы решения существующих проблем в этой сфере и создание среды бесконфликтного существования.

Российско-американские отношения ухудшились в марте после резкого заявления президента США Джо Байдена в адрес Путина. Кроме того, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.