Россия вручила США ноту о дипломатах

Россия вручила США ноту об изменении порядка поездок дипломатов по российской территории. Об этом сообщили в МИД, передает РИА Новости.

Как отмечается, замминистра иностранных дел Сергей Рябков встретился с временным поверенным в делах США Бартлом Горманом. Он передал ему ноту о поездках сотрудников американского посольства и консульств.

Кроме того, они обсудили двусторонние отношения. Горману также сообщили о новых ответных мерах Москвы, которые будут приняты в ближайшее время. «Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля, о которых посольство США будет своевременно уведомлено», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД заявляли, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении США в том случае, если Вашингтон продолжит держать курс на эскалацию.

Российско-американские отношения ухудшились в марте после резкого заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Кроме того, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.