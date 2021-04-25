Иран назвал условия возврата к ядерной сделке с США

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи назвал условия возврата к ядерной сделке с США. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает ТАСС.

Вашингтон должен отменить санкции, введенные против 1,5 тысячи человек и компаний, заявил замминистра.

Ограничительные меры включают в себя секторальные санкции и санкции против физических и юридических лиц, пояснил он. «Мы движемся в обоих направлениях, и все санкции должны быть отменены. Мне кажется, что на этом направлении есть понимание [сторон]», — отметил Арагчи.

Ранее в Вене прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи обсудили вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения. Арагчи отметил, что переговорный процесс, «несмотря на все существующие трудности и проблемы, движется вперед».

По словам представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, следующая встреча пройдет в начале следующей недели.