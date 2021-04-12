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Иран призвал США прекратить использовать «ядерный терроризм»

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Мохаммад Джавад Зариф
Мохаммад Джавад Зариф
Фото: Dalati Nohra / Reuters

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США прекратить использовать «ядерный терроризм» для влияния на ход переговоров по ядерной сделке. Он направил соответствующее письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, текст опубликован на странице Зарифа в Twitter.

Также министр потребовал отменить все санкции, введенные с момента принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Если США хотят предотвратить серьезные последствия глупых игр своих террористических марионеток, они должны немедленно прекратить рассматривать противозаконные меры — будь то экономический терроризм, которым занимался Трамп (и продолжает заниматься нынешняя администрация США), или недавний ядерный терроризм — в качестве инструмента для переговоров», — уточняется в тексте.

В начале апреля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты захотели обсудить ядерную сделку с Ираном спустя три года после своего выхода из соглашения. Отмечалось, что Вашингтон договорился о проведении переговоров с другими участниками: Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. Однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не увидел необходимости в двусторонних переговорах с США.

Договор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

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