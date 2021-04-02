США захотели обсудить ядерную сделку с Ираном через три года после отказа от нее

Соединенные Штаты захотели обсудить ядерную сделку с Ираном спустя три года после своего выхода из соглашения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В ведомстве рассказали, что договорились о проведении переговоров с другими участниками сделки, формально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД): Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. В Вашингтоне пока не возлагают больших надежд на предстоящую встречу и признают, что впереди — тяжелые переговоры.

Между тем, в самом Тегеране не видят необходимости в двусторонних переговорах с США — об этом написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter. Он также сообщил, что в следующий вторник, 6 апреля, в Вене пройдет встреча делегация стран, которые по-прежнему состоят в СВПД.

О том, что администрация Байдена рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, которые были введены во время срока предыдущего президента Дональда Трампа, сообщалось еще в конце февраля. Однако Тегеран последовательно отказывается от неформальных встреч по поводу СВПД.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.