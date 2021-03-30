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США снимут санкции с Ирана при одном условии

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Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Стало известно о новом предложении США для Ирана по ядерной сделке: Вашингтон готов снять с Тегерана санкции при одном условии. Об этом пишет Politico.

В обмен на это Иран должен будет приостановить некоторые виды ядерной деятельности и прекратить обогащать уран до 20 процентов. Источник Politico уточнил, что детали пока прорабатываются. Администрация американского президента Джо Байдена планирует выдвинуть новое предложение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) уже на этой неделе.

Ранее Тегеран посчитал подобные условия неравными и предложил приостановить обогащение урана на месяц в обмен на отмену всех санкций. По данным Politico, США и Иран уже несколько недель обмениваются идеями по поводу переговоров.

О том, что администрация Байдена рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, которые были введены во время срока предыдущего президента Дональда Трампа, сообщалось еще в конце февраля. Однако Тегеран отказывается от неформальных встреч по поводу СВПД.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

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