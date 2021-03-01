В России рассказали о последствиях удара США по Сирии

Удар, нанесенный Соединенными Штатами по объектам в Сирии, привел к срыву неформальных переговоров с Ираном. На такое последствие американской операции указал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

Рябков рассказал, что США нанесли авиаудар по территории Сирии в момент интенсивной проработки встречи между американскими и иранскими делегациями. «Нет сомнений, что влиятельные силы в Вашингтоне предприняли шаги с целью срыва этого мероприятия», — подчеркнул дипломат.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран отклонил предложение Евросоюза организовать прямые переговоры по ядерной сделке с США. По словам западных дипломатов, сначала Иран хочет получить гарантии, что США снимет часть санкций после встречи. В Белом доме встретили отказ Ирана от переговоров с разочарованием.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.