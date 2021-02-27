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Байден предупредил Иран после удара по Сирии

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден предупредил Иран после удара по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Он выступил перед журналистами президентского пула, его цитирует РИА Новости.

«Вы не сможете действовать безнаказанно. Будьте осторожны», — ответил президент на вопрос журналистов о том, какой сигнал он хотел послать Ирану атакой в Сирии.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

В российском МИД осудили авиаудар, нанесенный США по объекту на территории Сирии, и призвали Вашингтон уважать сирийский суверенитет. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Соединенные Штаты предупредили Россию об авиаударе по Сирии за несколько минут до атаки. Российский министр отметил, что такого рода краткосрочное уведомление «ничего не дает». Министерство иностранных дел Сирии также осудило авиаудары, обвинив Вашингтон в трусости.

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