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США применили два F-15 при ударе по Сирии

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Фото: Globallookpress

США применили два самолета F-15 и семь высокоточных боеприпасов при ударе по Сирии в ночь на 26 февраля. Об этом заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби.Его заявление публикует ТАСС.

«Два F-15E Strike Eagle сбросили семь высокоточных боеприпасов, полностью уничтожив девять объектов и частично разрушив два объекта, что сделало их функционально выведенными из строя», — сказал он.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

В российском МИД осудили авиаудар, нанесенный США по объекту на территории Сирии, и призвали Вашингтон уважать сирийский суверенитет. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Соединенные Штаты предупредили Россию об авиаударе по Сирии за несколько минут до атаки. Российский министр отметил, что такого рода краткосрочное уведомление «ничего не дает». Министерство иностранных дел Сирии также осудило авиаудары, обвинив Вашингтон в трусости.

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