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США предупредили Россию об ударе по Сирии за несколько минут до атаки

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Соединенные Штаты предупредили Россию об авиаударе по Сирии за несколько минут до атаки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром, трансляция велась в YouTube-аккаунте телеканала RT.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут», — сказал Лавров. Министр отметил, что такого рода краткосрочное уведомление «ничего не дает».

Ранее в российском МИД осудили авиаудар, нанесенный США по объекту на территории Сирии, и призвали Вашингтон уважать сирийский суверенитет.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.

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