США предупредили Россию об ударе по Сирии за несколько минут до атаки

Соединенные Штаты предупредили Россию об авиаударе по Сирии за несколько минут до атаки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром, трансляция велась в YouTube-аккаунте телеканала RT.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут», — сказал Лавров. Министр отметил, что такого рода краткосрочное уведомление «ничего не дает».

Ранее в российском МИД осудили авиаудар, нанесенный США по объекту на территории Сирии, и призвали Вашингтон уважать сирийский суверенитет.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.