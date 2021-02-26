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Администрация Байдена нанесла авиаудар по Сирии после критики авиаударов Трампа

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Фото: Globallookpress.com

США под руководством демократа Джо Байдена нанесли авиаудар по боевикам в Сирии. Его предшественника Дональда Трампа критиковала за те же действия пресс-секретарь администрации нынешнего президента Джен Псаки. На это обратил внимание консервативный канал FOX News.

Пользователи указали на сообщение Псаки в Twitter, написанное после авиаударов 2017 года. Она поставила под сомнение законную обоснованность атак и подчеркнула, что Сирия — суверенное государство, пусть президент Башар Асад и является «жестоким диктатором».

Об этом после последнего авиаудара вспомнили как пользователи, так и политики. Так, член палаты представителей, мусульманка Ильхан Омар опубликовала короткий ответ на старый твит Псаки. «Хороший вопрос», — написала она.

26 февраля представитель министерства обороны Джон Кирби подтвердил нанесение удара американских военных по территории Сирии. По мнению Пентагона, удар по проиранским группировкам стал «пропорциональным» ответом на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Подчеркивается, что удар проводился вместе с дипломатическими мерами и направлен на деэскалацию ситуации в Ираке и восточной Сирии.

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