Стало известно о погибших при авиаударе США по Сирии

Несколько человек погибли при авиаударе США по Сирии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в администрации.

По сведениям американского издания, есть основания для того, чтобы считать, что в результате операции по уничтожению нескольких зданий на границе, которые использовались проиранскими группировками, скончалась «горстка людей».

Ранее Пентагон раскрыл детали нанесенного по Сирии удара. По словам министра обороны США Ллойда Остина, американские военные позволили иракской стороне «разрабатывать разведданные» для операции и поощряли их в этом. Остин подчеркнул, что это очень помогло уточнить цели.

26 февраля представитель министерства обороны Джон Кирби подтвердил удар американских военных по территории Сирии. По мнению Пентагона, удар по проиранским группировкам стал «пропорциональным» ответом на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Подчеркивается, что удар проводился вместе с дипломатическими мерами и направлен на деэскалацию ситуации в Ираке и восточной Сирии.