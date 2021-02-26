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Пентагон раскрыл детали нанесенного по Сирии удара

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Ллойд Остин
Ллойд Остин
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Пентагон раскрыл детали нанесенного по Сирии удара. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин, передает РИА Новости.

По его словам, американские военные позволили иракской стороне «разрабатывать разведданные» для операции и поощряли их в этом. Остин подчеркнул, что это очень помогло Пентагону уточнить цели.

Ранее представитель министерства обороны Джон Кирби подтвердил удар американских военных по территории Сирии. В результате атаки уничтожены несколько зданий на границе, которые использовались проиранскими группировками. По мнению Пентагона, удар стал «пропорциональным» ответом на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Подчеркивается, что удар проводился вместе с дипломатическими мерами и направлен на деэскалацию ситуации в Ираке и восточной Сирии.

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