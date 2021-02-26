Пентагон раскрыл детали нанесенного по Сирии удара. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин, передает РИА Новости.

По его словам, американские военные позволили иракской стороне «разрабатывать разведданные» для операции и поощряли их в этом. Остин подчеркнул, что это очень помогло Пентагону уточнить цели.

Ранее представитель министерства обороны Джон Кирби подтвердил удар американских военных по территории Сирии. В результате атаки уничтожены несколько зданий на границе, которые использовались проиранскими группировками. По мнению Пентагона, удар стал «пропорциональным» ответом на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Подчеркивается, что удар проводился вместе с дипломатическими мерами и направлен на деэскалацию ситуации в Ираке и восточной Сирии.