Российские ВКС помогли уничтожить боевиков и оружие ИГ в Сирии

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) помогли правительственным войскам Сирии уничтожить группу боевиков и схрон оружия ИГ («Исламское государство», запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя группировки войск Вооруженных сил России в САР.

Склад оружия обнаружили в провинции Хомс, его охраняла группа боевиков. Группировка использовала его «в террористической деятельности» в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

«В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которые были обнаружены в районе схрона и выполняли, судя по всему, функцию охранения», — сказал представитель.

Всего было обнаружено 36 единиц автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, установка ПТУР, 87 мин и гранат. Кроме этого, уничтожено около 40 килограммов взрывчатых веществ и свыше 22 тысяч боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Также боевики хранили на складе около 45 килограммов медикаментов и 350 килограммов продуктов питания.

Ранее в США рассказали об уничтожении российского оружия в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Вооружение и техника российского производства уничтожались в последние годы в ходе конфликтов с помощью современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.