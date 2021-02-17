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Россиян задержали при попытке незаконно проникнуть в Турцию из Сирии

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Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Пятерых россиян задержали в Турции при попытке незаконно проникнуть в страну из Сирии. Об этом сообщило турецкое министерство национальной обороны, передает агентство «Анадолу».

Уточняется, что вместе с россиянами задержали гражданина Ливии. Одна из россиянок находилась в розыске из-за причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Инцидент произошел в районе Нарлыджа (провинция Хатай).

В конце января сообщалось, что в Турции 31 декабря 2020 года задержали членов ИГ, среди которых оказались и россияне. В общей сложности на границе с Сирией были пойманы 12 человек, которые пытались незаконно перебраться на территорию Турции.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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