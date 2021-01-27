Россиян-террористов задержали в Турции

В Турции задержали членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), среди которых оказались и россияне. Об этом в среду, 27 января, сообщается на сайте турецкого министерства национальной обороны.

По данным ведомства, в общей сложности на границе с Сирией были пойманы 12 человек, которые пытались незаконно перебраться на территорию Турции. Это произошло еще в канун Нового года, 31 декабря 2020-го, в районе Рейханлы (провинция Хатай). После задержания их передали местному управлению полиции.

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«Было установлено, что эти лица — пятеро из России, четверо из Узбекистана и трое из Киргизии — террористы из ИГ», — говорится в сообщении. Расследование показало, что один из них находится в розыске по красному циркуляру Интерпола. Каких-либо данных о задержанных министерство не привело.

Ранее в январе курды в Сирии заявили, что приготовились воевать с войсками Турции по всей длине турецко-сирийской границы, если Анкара решит начать наступательную операцию на территории страны.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.