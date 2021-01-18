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В Сирию для усиления постов направили около 300 российских военных

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Фото: РИА Новости

Около 300 российских военных направили в сирийскую провинцию Хасеке для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов. Об этом сообщил старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста, майор Дмитрий Сунцов, передает РИА Новости.

Как пояснил Сунцов, основная задача военных — способствовать деэскалации конфликта в регионе. «Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказывают всяческую помощь местному населению», — рассказал он.

В декабре прошлого года российская армия направила подкрепление в ключевой город Айн-Исса в сирийской провинции Ракка. Это произошло на фоне участившихся атак протурецких боевиков на позиции сирийцев в данном районе.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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