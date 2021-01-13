Российский спецназ уничтожил 11 боевиков в Сирии

Российский спецназ в ночь на 11 января в южных районах Идлибской зоны деэскалации уничтожил боевиков оппозиционных сил. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что целью российских военных было ослабить линию обороны противников президента Сирии Башара Асада. «Российские военные пытались проникнуть в район долины Габ в провинции Хама, в ходе боя есть потери в рядах оппозиционных сил», — говорится в сообщении.

По данным турецких СМИ, операцию против боевиков провели сирийские правительственные силы при поддержке российских военных. Кадры с 11 ликвидированными боевиками обнародовала террористическая группировка «Джейш ан-Наср».

В 2018 году «Джейш ан-Наср» взяла на себя ответственность за атаку на российский штурмовик Су-25. Самолет был сбит при помощи ПЗРК в провинции Идлиб 3 февраля того же года. Его пилот Роман Филипов катапультировался и приземлился, а затем принял бой. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Ему посмертно присвоено звание Героя России.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.