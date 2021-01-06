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Путин рассказал о принятии решений по Сирии

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин при принятии решений по Сирии руководствуется не симпатиями и антипатиями, а интересами страны. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма Евгения Поддубного «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск». Фрагмент беседы опубликован на сайте «Россия 1».

«При принятии решений подобного рода, я имею в виду сейчас не перелет, конечно, а решения на сирийском направлении, я руководствуюсь прежде всего не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства», — заявил российский лидер.

В мае 2020 года в США заявили, что Путин, по всей видимости, устал от участия страны в гражданской войне в Сирии, которая все больше затягивается. Как отмечает Newsweek, Сирия по-прежнему остается главным союзником Москвы на Ближнем Востоке, однако действующий президент страны Башар Асад все больше испытывает терпение Кремля.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

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