Россию обвинили в усугублении борьбы с терроризмом в Сирии

Спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн обвинил Россию в усугублении борьбы с терроризмом в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия и режим [президента САР Башара Асада] обстреливают [позиции] Сирийской свободной армии, даже если тех атакуют более экстремистские элементы <...> Не вижу того, чтобы Россия и режим делали много для противодействия терроризму», — заявил он.

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Рейберн также прокомментировал инциденты между российскими и американскими военными колоннами в Сирии. По его словам, это ведет к росту рисков напряженности на стратегическом уровне.

Ранее Асад заявил, что считает неэффективным сотрудничество России, Турции и США в сирийском Идлибе. По его словам, «если бы это было эффективно, нам бы не пришлось совсем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба». Асад отметил, что Турция обещала, но так и не убедила террористов покинуть регион и дать возможность сирийской армии и правительству взять его под контроль.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках вооруженных группировок.