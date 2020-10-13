Российские системы РЭБ начали «уничтожать» американскую авиацию в Сирии

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали «уничтожать» боевую авиацию США в Сирии. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна» со ссылкой на информированные источники.

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Издание напомнило, что в последнее время участились случаи, когда американские беспилотники и вертолеты выходят из строя. Источники связывают это с тем, что российская группировка войск в Сирии направила в провинцию Эль-Хасака новейший комплекс РЭБ с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) малого и среднего размера. «Как стало известно, комплексы были отправлены в провинцию после инцидентов с дронами-камикадзе боевиков, в результате падения одного из которых в июле был ранен один военнослужащий Российской Федерации», — пишет «Русская весна».

По ее данным, одним из результатов действий системы РЭБ стал случай с американским ударным вертолетом AH-64 Apache в середине сентября. Тогда у воздушного судна отказали все системы, и оно начало снижаться в аварийном режиме. Стабилизировать вертолет удалось лишь в нескольких метрах от земли. Издание пишет, что AH-64 Apache сопровождал военный патруль США, который намеревался перехватить российских военнослужащих. Однако из-за инцидента операция сорвалась.

19 сентября сообщалось, что два ударных вертолета AH-64 Apache Военно-воздушных сил США приблизились к колонне военной полиции Вооруженных сил России, проводившей патрулирование в Эль-Хасаке. В ответ экипажи российских Ми-35 и Ми-8 АМТШ разогнали американские вертолеты.