Российские вертолеты разогнали американские в Сирии

Два ударных вертолета AH-64 Apache Военно-воздушных сил США приблизились к колонне военной полиции Вооруженных сил России, проводившей патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

Инцидент произошел ранее в сентябре. По данным издания, американские вертолеты быстро приближались к российским машинам и кружили над ними на дороге. В ответ экипажи российских Ми-35 и Ми-8 АМТШ разогнали вертолеты армии США.

О провокации американских военнослужащих в Сирии впервые стало известно 17 сентября. Сообщалось, что США сменили тактику в противостоянии с Россией и нарушили договоренности о взаимодействии сторон.

Это произошло после конфликта с участием российской и американской военной техники в Сирии. 24 августа несколько боевых машин под флагами России обогнали два БТР с флагами США и заблокировали им дорогу. В Минобороны РФ позже заявили, что международная коалиция была заранее предупреждена о прохождении колонны российской военной полиции, однако американцы пытались заблокировать российский патруль вопреки договоренностям. Затем россияне сделали все «для дальнейшего выполнения поставленной задачи».