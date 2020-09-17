США сменили тактику в противостоянии с Россией в Сирии

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Армия США сменила тактику в противостоянии с российскими военными в Сирии и совершила новые провокации в провинции Эль-Хасака. Об этом сообщает близкое к Минобороны России издание «Русская весна», которое опубликовало видео с места событий.

По его данным, сотрудники военной полиции Вооруженных сил России проводили очередное патрулирование населенных пунктов в провинции Эль-Хасака, когда на их сопровождение вылетели два американских боевых вертолета AH-64 Apache. Корреспонденты отмечают, что действия военнослужащих США нарушили договоренности о взаимодействии сторон.

«Видимо, командование Международной антитеррористической коалиции после серьезных физических и моральных травм своих военнослужащих не оставляет попыток контролировать передвижение российских патрулей, только теперь не создавая препятствий на земле», — говорится в сообщении издания.

Как отмечают авторы статьи, поведение американских военных сильно изменилось: после тарана бронемашины военной полицией Армия США не показывается на пути российских патрулей. Однако теперь они следят за ними с ударных вертолетов.

24 августа между американскими и российскими военными в Сирии произошел конфликт. Несколько боевых машин под флагами России обогнали два БТР с флагами США и заблокировали им дорогу. В Минобороны России позже заявили, что международная коалиция была заранее предупреждена о прохождении колонны российской военной полиции, однако американцы пытались заблокировать российский патруль вопреки договоренностям. После этого россияне сделали все «для дальнейшего выполнения поставленной задачи».