Россия представила свою версию тарана американского БТР в Сирии

Минобороны России представило свою версию инцидента с российским бронетранспортером БТР-82А и американским International MaxxPro в районе населенного пункта Дерик в Сирии, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении колонны российской военной полиции, однако американцы пытались заблокировать российский патруль вопреки договоренностям

После этого россияне сделали все «для дальнейшего выполнения поставленной задачи».

США обвинили Россию в непрофессионализме

Известно, что руководитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов поговорили по телефону после столкновения. Подробности разговора стороны решили не разглашать. В Кремле от дополнительных комментариев отказались.

Пентагон и Центральное командование войск США в регионе также отказались комментировать инцидент. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Уиллиот, в свою очередь, посчитал российских военных инициаторами ДТП. Как отмечается в заявлении, российский автомобиль врезался в машину коалиции, во главе которой находятся США. Столкновение привело к травмам у членов экипажа американской машины, добавил Уоллиот. Он отметил, что во избежание конфликта американский БТР покинул место аварии.

Коалиция и США не хотят эскалации с любыми государственными военными силами, но силы США всегда оставляют за собой неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий Джон Уиллиот

Представитель США назвал действия российских военных небезопасными и непрофессиональными и заявил, что они нарушают правила предотвращения конфликтов, о которых США и Россия договорились в декабре 2018 года.

О произошедшем стало известно после появления видео

Инцидент произошел еще 24 августа, но широко известно о нем стало после сообщения Telegram-канала «Военкоры Русской весны». На видео несколько боевых машин под российскими флагами обогнали два БТР с флагами США и заблокировали им дорогу. В небе в это время летел вертолет Ми-8.

С российской стороны в «гонках» участвовали БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также «Урал». При этом инцидент произошел по неосторожности, а не намеренно, так как перестрелки между сторонами не возникло.

В Сирии регулярно происходят инциденты между военными России и США

26 августа в сеть попали кадры «жесткого прессинга» российским Ми-8 американских военных. Вертолет подлетел к военной технике в районе сирийского Дерика и несколько секунд находился прямо над ней.

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В июле сообщалось о преследовании колонны из пяти военных броневиков России американскими солдатами в ходе патрулирования в Дерике. Из-за этого российские военнослужащие были вынуждены остановиться и дождаться вертолетов, которые сопровождали их на пути к базе в Камышлы.

Инциденты с российскими патрулями иногда приводят к жертвам

О последнем подобном случае стало известно 18 августа. Российский старший военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких погиб в Сирии при подрыве колонны военной техники, которая возвращалась с гуманитарной миссии. Это произошло возле нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Россиянин шел мимо автомобилей, когда сработало взрывное устройство.

Вместе с Гладких погибли командующий национальной обороной города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и его подчиненные. Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело.