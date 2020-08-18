Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны

Российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб в Сирии при подрыве колонны военной техники. Его представят к награде. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает «Интерфакс».
В военном ведомстве указали, что возьмут на себя всю необходимую помощь и поддержку семьи погибшего.
Погибшим оказался Вячеслав Гладких. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», он был заместителем командующего 36 общевойсковой армией и служил в Забайкальском крае. Звание генерал-майора мужчина получил в 2016 году.
В результате нападения пострадали еще двое военных
Нападение на колонну произошло 18 августа. Сообщается, что на обочине на пути следования военной техники сработало взрывное устройство, предположительно — самодельная мина. Это произошло возле нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Отмечается, что колонна возвращалась с гуманитарной миссии.
По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», погибшие есть не только среди россиян. Как сообщается, убит был также командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных.
Местность контролируется совместно с коалицией западных стран
Провинция Дейр-эз-Зор разделена между «Сирийской арабской армией» (САА) — правительственными войсками, пользующимися поддержкой российских вооруженных сил, — и коалицией западных стран во главе с США. Ее в регионе представляют в основном курдские «Демократические силы Сирии» (ДСС, SDF).
Местные арабские кланы недовольны таким разделением сил: не далее как 11 августа их старейшины выступили с коллективным заявлением против ДСС и международной коалиции, а затем, 14 августа, собрались снова и приняли резолюцию против присутствия на своей земле правительственных войск и их союзников из Ирана. В начале месяца сообщалось, что племенное ополчение вытеснило ДСС из двух населенных пунктов и отобрало их технику.
В то же время кто конкретно может стоять за нападением на российские войска, неясно. Хотя время от времени сообщается об атаках боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в этой провинции, об их массовом присутствии там данных нет. Атакам подвергаются и американские войска, присутствующие в этом регионе.
Российские войска не впервые подвергаются нападениям в Сирии
В последний раз инцидент с участием российских войск в Сирии произошел вчера, 17 августа: неизвестные атаковали российско-турецкий патруль в Идлибе. Тогда от взрыва пострадал лишь один турецкий бронеавтомобиль: российские военнослужащие остались невредимы.
Другие атаки на совместные конвои России и Турции приводили к жертвам. Так, в феврале в результате такого нападения погибли российские военные, что подтвердили в Минобороны.
Имена погибших и их звания не всегда оказываются известны. Зачастую не разглашается и сам факт их смерти, а данные бывают неточными: так, в январе сирийские СМИ сообщили о гибели четверых офицеров ВС РФ, а в российском военном ведомстве эту информацию назвали ложной.
В июне 2019 года о гибели солдата чеченского происхождения в Сирии сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, чеченские части используют на сирийской почве наработанный опыт борьбы с террористами.
Неизвестно, сколько всего военных специалистов потеряла Россия за время кампании в Сирии. Последняя открытая информация датирована 2018 годом.
Председатель комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев отмечал, что большая часть из них умерла в результате катастроф двух самолетов.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.