Американская военная база подверглась ракетному обстрелу в Сирии

Американская военная база, которая расположена в сирийской провинции Хасеке, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости.

Сирийские СМИ утверждают, что «незаконный» военный объект в городе аш-Шаддади был атакован неизвестными лицами. По мнению сирийских властей, нахождение войск США на территории страны нарушает ее суверенитет и все международные нормы.

В последнее время участились случаи нападения на американских военных в Сирии, однако в Пентагоне отрицают этот факт.

Ранее поступили сообщения о том, что колонну армии США в Сирии атаковали неизвестные, трое американских военных, а также пятеро сирийских бойцов получили ранения. Колонна с военнослужащими армии США двигалась в сопровождении «Сирийских демократических сил» (СДС). Военные подверглись нападению вооруженного отряда в районе северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.