Сдавшийся властям сирийский террорист рассказал о провокациях ради атак США

Сбежавший и сдавшийся сирийским властям террорист незаконного формирования «Магавир ас-Саура» Хасан Абдул Атра рассказал о провокациях против государственной армии. По его словам, они проводились для того, чтобы дать американским военным повод для атаки на сирийскую армию, передает РИА Новости.

«Мы знали, что американцы подняли в воздух два своих самолета. И если бы сирийские войска открыли огонь по нашей группе, эти самолеты нанесли бы по ним удар», — пояснил боевик. Он также добавил, что члены группировки, в которую он входил, должны была подъехать как можно ближе к позициям сирийском армии и спровоцировать огонь. Однако три попытки провокации провалились.

По словам Абдул Атры, его завербовали в группировку в лагере для беженцев Эр-Рукбан. «Сбежать оттуда хотят очень многие, большинство. Но в них методично поселяют страх, убеждают в том, что сирийские силовики, россияне и иранцы будут убивать их», — вспомнил бывший террорист.

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Однако руководители группировки, по словам боевика, делают все, чтобы завербованные не смогли сбежать. Например, отправляя членов организации на провокации, в баки автомобилей заливают топливо всего на 10-15 километров. После того, как Абдул Атра дал показания о «Магавир ас-Саура» сирийским спецслужбам, его отпустили.

В апреле боевики, сдавшиеся правительственным силам Сирии, рассказали о подготовке США диверсий в республике. По их словам, инструкторы из США осуществляли подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры. Кроме того, они проводили подготовку организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.