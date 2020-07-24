США объяснили перехват иранского пассажирского самолета

Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан объяснил перехват американским истребителем пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air над Сирией. Об этом он сообщил в ответ на запрос ТАСС.

По его словам, речь идет о единственном американском истребителе, приблизившемся к иранскому лайнеру, — F-15. Он держался на безопасном расстоянии от борта Mahan Air и сопроводил его с учетом международных стандартов. «Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет [компании] Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета», — заявил Билл Урбан.

Как сообщили в пресс-службе Центрального командования, F-15 выполнял обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Эт-Танф в Сирии и провел стандартный визуальный осмотр иранского авиалайнера Mahan Air на расстоянии примерно в 1000 метров от авиалайнера.

Ранее сообщалось, что несколько истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) США помешали полету иранского самолета. Борт Mahan Air был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Бейрута, в результате чего пострадало несколько пассажиров. Позднее он успешно приземлился в международном аэропорту имени Имама Хомейни в Тегеране.

В ходе переговоров пилотов истребителей F-15 и пассажирского лайнера первые представились гражданами США. Изначально военные самолеты подозревались в принадлежности Израилю.