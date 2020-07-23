Американские истребители помешали полету иранского пассажирского лайнера

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США помешали полету иранского пассажирского самолета в небе над Сирией. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал IRIB.

Инцидент произошел в районе американской военной базы Эт-Танф. Как отмечает издание, борт компании Mahan Air был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Бейрута, в результате чего пострадало несколько пассажиров. В ходе переговоров пилотов истребителей F-15 и пассажирского лайнера первые представились гражданами США.

Как передает РИА Новости, по разным данным, один или два истребителя приблизились на опасное расстояние к борту компании Mahan, летевшему из Тегерана в Бейрут. Изначально военные самолеты подозревались в принадлежности Израилю.

Ранее сообщалось, что истребитель Военно-воздушных сил США F-16 разбился во время приземления в штате Нью-Мексико. Пилоту пришлось катапультироваться. Сам пилот получил незначительные травмы, ему оказали медицинскую помощь.