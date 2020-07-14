Американский истребитель F-16 разбился во время приземления на авиабазе

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 разбился во время приземления в штате Нью-Мексико. Пилоту пришлось катапультироваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 49-ю эскадрилью американских ВВС.

Инцидент с F-16 произошел на авиабазе Холломен примерно в 18:00 по местному времени (03:00 по московскому). Пилот получил незначительные травмы, ему оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

В октябре 2019 года американский F-16 разбился на юго-западе Германии. Также один из американских истребителей этой модели потерпел крушение в Бельгии в сентябре прошлого года.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Машины стоят на вооружении почти 30 стран мира.

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