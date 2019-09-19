Бельгийский истребитель разбился во Франции

Бельгийский истребитель F-16 разбился во французской коммуне Лорьян. Об этом сообщается в Twitter военно-воздушных сил Бельгии.

Известно, что пилоты смогли катапультироваться, один из них зацепился парашютом за высоковольтные провода. Reuters сообщает, что самолет упал на фермерском поле. Отмечается, что F-16 принимал участие в учениях.

Материалы по теме Смерть с небес Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый

В октябре 2018 года сообщалось, что истребитель Бельгии F-16 Fighting Falcon оказался полностью разрушен из-за взрыва на военной базе.

Всего на вооружении Бельгии в настоящее время стоят 34 таких самолета.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Машины стоят на вооружении почти 30 стран мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru