Бельгия объяснила приостановку воздушных операций в Сирии

Бельгия приостановила полеты своих ВВС над Сирией, но это не говорит об отказе от участия в операции международной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в субботу, 8 апреля, заявил министр обороны королевства Стивен Вандепут, передает RTL.

По его словам, истребители оставались на базе 7 и 8 апреля, однако уже с 9 апреля операции могут быть возобновлены. Соответствующее решение должно принять руководство коалиции в Вашингтоне.

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В антитеррористической операции в Сирии принимают участие шесть истребителей F-16 ВВС Бельгии, они базируются в Иордании.

Ранее 8 апреля телерадиокомпания RTBF сообщила, что истребители ВВС Бельгии временно прекратили вылеты в Сирию после того, как Россия приостановила действие меморандума по безопасности полетов в Арабской Республике.

В ночь на 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа США выпустили 59 крылатых ракет по аэродрому Шайрат, используемому правительственными войсками Сирии.

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После этого Россия приостановила действие заключенного в октябре 2015 года меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Премьер-министр Дмитрий Медведев высказал мнение, что удар по авиабазе был нанесен в нарушение международного права и поставил Москву и Вашингтон «на грань боевых столкновений».

Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о якобы применении лояльными Башару Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате которого погибли 80 человек. Дамаск опроверг свою причастность к инциденту.