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Трамп объяснил Конгрессу цель удара по сирийской авиабазе

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в субботу, 8 апреля, направил Конгрессу послание, в котором объяснил цель удара крылатыми ракетами по базе ВВС Сирии. Как сообщает The Hill, документ адресован спикеру палаты представителей Полу Райану и временному президенту сената Оррину Хэтчу.

«Я действовал, исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США в соответствии с моими конституционными полномочиями в качестве Верховного главнокомандующего», — уточнил Трамп. При этом он отметил, что Соединенные Штаты по мере необходимости и целесообразности предпримут дополнительные действия для дальнейшего обеспечения национальных интересов.

7 апреля официальный представитель Белого дома Шон Спайсер выразил уверенность в том, что мировое сообщество считает удар по Сирии надлежащим ответом на химическую атаку в провинции Идлиб. «Большинство стран одобряют приказ президента нанести удар», — заявил он.

США по приказу президента страны Дональда Трампа в ночь на 7 апреля нанесли удар по аэродрому Шайрат, который используют правительственные войска Сирии. Всего было выпущено 59 реактивных снарядов.

Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту опровергает.

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