Лавров обсудил с Тиллерсоном удар США по сирийской авиабазе

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном, в ходе которых стороны обсудили удар США по сирийской авиабазе. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Лавров отметил, что «нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности».

Кроме того, министр подчеркнул, что информация о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности. «Было указано на необходимость тщательного, беспристрастного и профессионального установления фактов относительно всей этой истории», — говорится в сообщении.

Лавров и Тиллерсон договорились продолжить рассмотрение положения дел в урегулировании сирийского кризиса при личной встрече.

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Ранее 8 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты являются самым непредсказуемым государством в сфере внешней политики. По ее словам, большой проблемой является «отсутствие вообще какой-то стратегии Вашингтона на ближневосточном, конкретно сирийском направлении, и вообще отсутствие внешнеполитической концепции у новой администрации».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, выразил мнение, что США своим ударом по сирийской авиабазе поставили себя вне международных антитеррористических соглашений, совершив сразу два опасных акта. Во-первых, отметил он, это агрессия против суверенного государства, и во-вторых, очевидная поддержка террористов, которые, как сообщают, уже перешли в наступление на некоторых направлениях.

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США по приказу президента страны Дональда Трампа в ночь на 7 апреля нанесли удар по аэродрому Шайрат, который используют правительственные войска Сирии.

Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Башару Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту опровергает.