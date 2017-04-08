Захарова назвала США государством с самой непредсказуемой внешней политикой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты являются самым непредсказуемым государством в сфере внешней политики. Такое мнение она высказала в субботу, 8 апреля, в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«То, что творится сейчас в Соединенных Штатах Америки, еще раз подчеркивает неутешительный факт — это самое непредсказуемое государство. И если есть что-то предсказуемое в Соединенных Штатах — это именно их непредсказуемость во внешней политике», — подчеркнула она.