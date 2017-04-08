Рогозин нашел «паранойю исключительности» у американских сенаторов

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter прокомментировал идею группы американских сенаторов, предложивших создать «гибридный трибунал» по Сирии.

«Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать», — написал он в субботу, 8 апреля.

Ранее стало известно, что группа сенаторов предложила верхней палате Конгресса изучить законопроект, предусматривающий создание в Соединенных Штатах «гибридного трибунала» по Сирии.

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Предполагается, что в него войдут местные и международные юристы, судьи и иные специалисты, который будут заниматься судебным преследованием лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечности, или в геноциде. В случае создания, трибунал, в частности, займется рассмотрением «военных преступлений (...) режима Башара Асада».

Законопроект был внесен после того, как США по приказу президента Дональда Трампа в ночь на 7 апреля нанесли удар по аэродрому Шайрат, который используют правительственные войска Сирии. Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химоружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали десятки людей. Дамаск свою причастность к инциденту отвергает.