В Конгрессе США предложили создать «гибридный трибунал» по Сирии

Группа сенаторов предложила верхней палате Конгресса изучить законопроект, по которому в США может быть создан «гибридный трибунал» по Сирии. Текст документа опубликован на сайте бывшего участника президентской гонки Марка Рубио.

В случае создания суд будет рассматривать «военные преступления и преступления против человечности режима Башара Асада».

Один из авторов билля, сенатор-республиканец Тодд Янг, пояснил, что «правосудие и интересы безопасности США требуют того, чтобы мы не сидели сложа руки, пока невинных сирийских мужчин, женщин и детей травят газом, пытают и убивают».

Законопроект был внесен после удара США в ночь на 7 апреля по аэродрому Шайрат, используемому правительственными войсками Сирии. По приказу президента Дональда Трампа два эсминца выпустили 59 крылатых ракет. Обстрел начался после сообщений сирийской оппозиции о якобы применении лояльными Асаду силами химоружия в провинции Идлиб, в результате которого погибли 80 человек. Дамаск опроверг свою причастность к инциденту.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал мнение, что удар по авиабазе был нанесен в нарушение международного права и поставил Москву и Вашингтон «на грань боевых столкновений».