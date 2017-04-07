Госдума призвала осадить США после удара по сирийской авиабазе

Госдума призвала парламентариев других стран осудить агрессивные действия США в Сирии. Соответствующее обращение в связи с ракетным ударом по авиабазе Шайрат нижняя палата парламента приняла в пятницу, 7 апреля, сообщает РИА Новости.

«Депутаты Госдумы обращаются к парламентам мира, Межпарламентскому союзу, ПАСЕ [Парламентской ассамблее Совета Европы], ПА ОБСЕ с призывом осудить агрессивные действия США, нарушающие основополагающие принципы международного права», — говорится в тексте обращения.

Российские парламентарии подчеркивают, что Вашингтон подрывает международное сотрудничество в области борьбы с террором, а без взаимодействия стран невозможно победить «главную угрозу XXI столетия».

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В обращении отмечается, что США использовали надуманный предлог для совершения ракетного удара, «исходя из геополитических амбиций мирового жандарма». Депутаты Госдумы также полагают, что химическая атака в Идлибе, которая якобы стала причиной нанесения удара Соединенными Штатами по сирийской авиабазе, была провокацией со стороны «сил войны» на Западе, которые стремятся к скорейшему свержению президента Сирии Башара Асада.

В пятницу утром сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Госдумы поручил в течение дня подготовить проект обращения к международным парламентским организациям.

Президент России Владимир Путин расценил действия США как нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон поставил Россию и США «на грань боевых столкновений».

Авиаудар по аэродрому Шайрат, который использовали правительственные силы САР, был нанесен в ночь на 7 апреля по приказу американского лидера Дональда Трампа. По данным губернатора сирийской провинции Хомс Таляля аль-Барази, погибли семь человек, в том числе двое гражданских.