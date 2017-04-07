Госдума обратится в ОБСЕ и ПАСЕ после удара США по сирийской авиабазе

Госдума намерена привлечь внимание международных структур к последствиям авиаудара США по авиабазе Шайрат, используемой правительственными силами Сирии. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин «Парламентской газете» в пятницу, 7 апреля.

Он поручил в течение дня подготовить проект обращения в парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы.

«Европейские страны должны понимать: все то, что делают сейчас Соединенные Штаты Америки, нанося удары по Сирии, может очень плохо аукнуться в отношении всех нас, европейских стран», — сказал Володин. В частности, это может привести к новому потоку беженцев в ЕС, добавил он.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал произошедшее агрессией в отношении суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что российские ракеты продолжают бить по террористам, а американские — «по правительственным войскам, которые, собственно, войну против террористов и возглавляют».

Удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат был нанесен в ночь на 7 апреля по приказу американского лидера Дональда Трампа. По данным губернатора сирийской провинции Хомс Таляля аль-Барази, погибли семь человек, в том числе два гражданских.

До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля.