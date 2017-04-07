Медведев разочаровался в предвыборных обещаниях Трампа

Ракетные удары по сирийской авиабазе Шайрат свидетельствуют о крайней зависимости администрации президента США от мнения вашингтонского истеблишмента, который резко критиковал в инаугурационной речи Дональд Трамп. Такую точку зрения на своей странице в Facebook озвучил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 7 апреля.

«Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца», — констатировал Медведев.

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По словам главы правительства, «остатки предвыборного тумана рассеялись». «Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений. И, конечно, отрадно для террористов», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ракетные удары «де-факто нанесены в интересах ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" и других террористических организаций (запрещены в РФ — прим. «Ленты.ру»)». Также он указал на то, что действия Трампа противоречат тому, что он обещал в ходе своей предвыборной кампании.

Директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин назвал Трампа популистом нового типа, который в отличие от политиков старого толка будет более динамично менять свою позицию. «Еще в конце марта представители главы американского государства заявляли, что в их цели не входит свержение Асада, прошла неделя, и теперь позиция прямо противоположная. Пора привыкать к тому, что Трамп будет менять свою точку зрения чуть ли не каждую неделю», — сказал эксперт изданию dni.ru.

Авиаудар по аэродрому Шайрат, который использовали правительственные силы САР, был нанесен в ночь на 7 апреля по приказу американского лидера Дональда Трампа. По данным губернатора сирийской провинции Хомс Таляля аль-Барази, погибли семь человек, в том числе двое гражданских.