Песков назвал удар США по авиабазе Шайрат действием в интересах террористов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракетная атака США по сирийской авиабазе Шайрат нанесла вред борьбе с террористическими организациями. Его слова в пятницу, 7 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уже не знаем, какие преследовал цели Вашингтон, принимая решение об этих ударах, но однозначным является тот факт, что удары де-факто нанесены в интересах ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" и других террористических организаций (запрещены в РФ — прим. «Ленты.ру»)», — заявил Песков.

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Представитель Кремля также указал на то, что действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа противоречат тому, что он обещал в ходе предвыборной кампании.

«Он декларировал борьбу с международным терроризмом, борьбу с ИГИЛ как одну из своих главных целей, в том числе акцентируя необходимость формирования международной полноценной коалиции. Произошло все с точностью до наоборот», — заявил Песков. Он добавил, что в Кремле глубоко обеспокоены произошедшим.

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Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин назвал произошедшее агрессией в отношении суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии.

До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения. В свою очередь, Москва призвала не делать скоропалительных выводов относительно виновников произошедшего.