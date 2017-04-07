Сирийское телевидение показало любительскую видеозапись момента удара по Шайрату

Сирийское государственное телевидение показало любительскую видеозапись, на которой предположительно виден момент удара американских крылатых ракет по авиабазе Шайрат. Ролик опубликовал в своем микроблоге в Twitter сотрудник BBC News Риам Далати (Riam Dalati‏), занимающийся освещением гражданской войны в Сирии.

В ночь на 7 апреля американские эсминцы «Портер» и «Росс», находившиеся возле Крита, нанесли удар 59 крылатыми ракетами Tomahawk по сирийскому аэродрому Шайрат (провинция Хомс). По утверждению российских военных, до цели долетели только 23 «Томагавка». Уничтожены шесть самолетов МиГ-23. По сообщениям из Дамаска, убиты 10 сирийских военных и девять мирных жителей, в том числе четверо детей.

Удар наносился по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), якобы предпринятую сирийскими правительственными силами.