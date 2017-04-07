В Минобороны гарантировали прикрытие средствами ПВО российских объектов в Сирии

Средства ПВО гарантированно прикрывают объекты ВМФ России в Тартусе и ВКС — на авиабазе Хмеймим. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Системы противовоздушной обороны С-400 и "Панцирь" гарантированно прикрывают российскую авиагруппу на аэродроме Хмеймим. Еще одна развернутая в Сирии группировка ПВО, С-300 и "Панцирь", защищает пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ в Тартусе», — рассказал он.

Он добавил, что «боевые расчеты российских систем противовоздушной обороны в Сирийской Арабской Республике несут дежурство в круглосуточном режиме».

Материалы по теме По грани допустимого Какими могут быть последствия американского удара по Сирии

В ночь на 7 апреля американские корабли «Портер» и «Росс» из акватории Крита нанесли удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. По утверждению российских военных, до цели долетели только 23 из 59 выпущенных ракет. Уничтожены шасть самолетов МиГ-23, по сообщениям из Дамаска убиты 10 сирийских военных и 9 мирных жителей.

Удар наносился по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), якобы предпринятую сирийскими правительственными силами.